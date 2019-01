Una avalancha de reconocimientos (EE.UU., Canadá, casi todo el Grupo de Lima que integran 14 países -México con posición neutral-, y otros Estados del continente americano -Uruguay también con postura neutral-, Reino Unido, la Unión Europea integrada por 28 Estados -que lo hará si Nicolás Maduro no convoca a elecciones generales en ocho días-, Israel, etc.) se han expresado en favor del gobierno de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Avalando la posesión de Maduro, aunque en menor número, se cuenta a algunos países del otro lado del mundo como Rusia, China y Siria, y en nuestra región las conocidas afinidades de Bolivia, Cuba y Nicaragua. Frente a las referidas posturas antagónicas en la comunidad internacional, la pregunta que surge, entonces, es la siguiente: ¿Qué es el reconocimiento de un gobierno y por qué es importante? Lo voy a explicar. Reconocer a un gobierno significa aceptar su existencia jurídico-política, validando para todos los efectos sus actos plenos de derechos y deberes pues derivan del único poder con origen lícito, es decir, aquel que deviene del pueblo que es el soberano. Dicha existencia significa que el gobierno tiene vida internacional, con lo cual hay que corresponderlo.

Al tomar posesión del poder, el régimen de Maduro no es que haya muerto, sino que nunca nació jurídicamente, por eso es inexistente. El reconocimiento, entonces, es una suerte de gracia sacramental para la Iglesia sin la cual a nadie se le tributará bautizado y, mucho menos, miembro de ella. De allí que la principal consecuencia del no reconocimiento es la irrelevancia jurídica internacional del régimen por su referida inexistencia, aunque la tenga de facto o de hecho -y en la condición de paria-, siendo sus actos jurídicos totalmente nulos. Contrariamente, solo los gobiernos de iure o de derecho gozan de legalidad internacional, por esa razón la firma de Guaidó es la única que produce efectos jurídicos. Ello explica por qué ningún miembro del gobierno de Maduro, aun amparado en las armas, ayer ha podido retirar los activos de Venezuela en el Banco Central del Reino Unido, pues sus firmas ya no valen jurídicamente.