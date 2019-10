¿Qué está pasando en Ecuador?

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, sin duda vive los días de gestión gubernamental más difíciles desde que asumió el poder, en el 2017, al suceder constitucionalmente a su antiguo aliado y hoy mayor enemigo político, Rafael Correa. Sus recientes medidas de austeridad fiscal no han tenido el respaldo esperado y el temido movimiento indígena ecuatoriano, que en el pasado ya ha precipitado la caída de dos mandatarios -Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000)-, apenas inició su marcha hacia Quito, provocó que el presidente instalara su sede de gobierno en la costeña ciudad de Guayaquil, la más importante económicamente. Moreno, quien recibió la aprobación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 4200 millones de dólares para reflotar la economía del país, decidió realizar los ajustes económicos convenidos, que apenas dictados han desatado una incontenible ola de protestas, pues afectarán a los que menos tienen. La forma de hacerlo es un grave error con escaso reflejo político, pues lo que jamás puede hacerse es impactar directamente con lo más sensible para la gente: el sueldo, ahora reducido. Al eliminar los subsidios a los combustibles, casi por acto reflejo, la economía ecuatoriana se encareció en segundos, provocando la bomba social que estamos viendo en las últimas horas y que le puede costar el cargo a Moreno. De hecho, mientras escribo esta columna, realmente no sé qué podría haber desencadenado la movilización indígena y campesina, que ha paralizado al país. La gravedad de la crisis es tal que hasta la sede de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) y la del Poder Judicial han sido objeto de ataques por los manifestantes. A pesar del régimen de excepción decidido por el Gobierno, las protestas no se han detenido y la suerte política del país es completamente incierta. Tanto el expresidente Rafael Correa, que reside en Bruselas (Bélgica), como el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, han sido incriminados por Moreno como los promotores. Objetivamente, más parece que se están colgando de ellas para cundir el pánico, que es distinto. Veremos qué pasa.