¿Qué está pasando en Puerto Rico?

Ayer todo Puerto Rico quedó paralizado. Miles de sus habitantes salieron a protestar exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Roselló. Puerto Rico es un Estado Libre Asociado (1952) y tiene el estatus de autogobierno de EE.UU. Eso explica por qué razón no cuenta con un presidente, como lo tienen las demás naciones del Caribe y, en cambio, su máxima autoridad política es el denominado gobernador, cuya cabeza —la del actual— quieren ver rodar prácticamente todos los estamentos de la vida de este Estado de 3.6 millones de habitantes. Como ha sucedido en otros lugares del mundo, la revelación de un chat en que están involucrados el gobernador Roselló y sus asesores más cercanos, poniendo al descubierto un completo desprecio por los homosexuales y, más aún, con declaraciones calificadas de obscenas, ha irritado a la población boricua, que solamente pide su dimisión. El gobernador, a estas alturas del partido, está completamente desacreditado, y por las evidencias incontrastables, en el seno de su propio grupo político —Partido Nuevo Progresista— se prepara un impeachment o juicio político contra su presidente para defenestrarlo. La Casa Blanca sigue de cerca los acontecimientos y creo que, al constatar la indignación en toda la isla, en poco tiempo se va a pronunciar bajando el dedo al cuestionado político. Aunque todavía no han salido a relucir los sectores que propugnan que Puerto Rico se aparte de EE.UU. y se constituya en un Estado soberano independiente —por la Cláusula Territorial la soberanía sobre Puerto Rico corresponde al Congreso de EE.UU.—, es probable que lo hagan, y creo que la discreción del gobierno de Donald Trump pasa por este asunto. Es verdad que la mayoría de puertorriqueños desean mantener la actual relación jurídico-política con EE.UU., pues no teniendo problemas por la visa dado que, por la Ley Jones de 1917, gozan del estatus de ciudadanos de Estados Unidos, muchos habitantes viajaron al norte de Florida en busca de una nueva vida luego de los desastres que dejó a su paso por la isla del encanto el feroz huracán María en el 2017. Con una condición moral por los suelos, nada salvará al gobernador, que se olvida que para un político, principalmente, la buena reputación no solo debe serlo sino también parecerlo.