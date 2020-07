Hoy, que recordamos 186 años del nacimiento de Miguel Grau Seminario, el “Caballero de los Mares” y “El Peruano del Milenio”, tenemos 3 tareas pendientes para honrarlo: 1° Debe ser inscrito en la secretaría general de la ONU, el Acta de la ubicación del punto exacto -con coordenadas geográficas- del límite marítimo con Chile, del 25 de marzo de 2014, que fue un impecable trabajo técnico realizado por nuestra Marina de Guerra, y en general por las FF.AA. del Perú, con las de Chile, conforme la delimitación marítima establecida por la Corte Internacional de Justicia en su fallo del 27 de enero de 2014. Para que sea consumado el referido perfeccionamiento del fallo, conforme el derecho internacional, deben hacerlo los dos países, conjuntamente. Por ello, a 6 años de la sentencia, nuestra diplomacia no debería dejar para las calendas griegas esta tarea, exigiendo a la chilena, concluirlo. Es una vergüenza completa de que mientras el Perú cuenta con una cartografía marítima conforme el trazado del veredicto de la Corte, Chile siga manteniendo la del paralelo de facto hasta las 200 millas, anterior al juicio. 2° El Congreso de la República, sin más pérdida de tiempo, debería decidir la adhesión del Perú a la Convención del Mar de 1982 pues van 38 años que no somos parte de este tratado que regula los espacios oceánicos. Se encuentra en ese Poder del Estado desde el 2001 en que el entonces canciller Javier Pérez de Cuéllar, lo remitió para su ratificación. En nuestro Dominio Marítimo (200 millas) contamos con soberanía y jurisdicción sobre los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) hasta esa distancia, y el 98% de lo que el Perú exporta al mundo sale por el mar. Es inconcebible que seamos el único país de Sudamérica y de los poquísimos en el mundo, que no sea parte de la Convemar; y, 3° Debería oficializarse el 27 de enero como “Día de la Victoria Nacional”. Habiendo sido derrotados militarmente por Chile en la guerra de 1879, los vencimos jurídicamente en Corte de La Haya (2014). Con carácter y decisión, honremos al Gran Almirante.