El realismo político nos enseña a jamás descartar eventos bélicos de alcance mundial, aunque nos resistamos como los idealistas de las Relaciones Internacionales. La guerra entre Ucrania y Rusia se ha prolongado más de lo creído, pareciéndose a las guerras internas o civiles o a las de guerrillas y eso es un muy mal presagio en las actuales difíciles circunstancias del planeta. Van 17 días de los indetenibles e indiscriminados ataques rusos en diversos puntos estratégicos del territorio ucraniano y en ese tiempo la respuesta militar defensiva de Ucrania no ha desmayado un solo instante; sin embargo, también sería tiempo suficiente para que la diplomacia bilateral o mundial haya podido lograr su cometido, es decir, una negociación, previo el alto al fuego, pero eso no está pasando. Frente a esta situación los actores comprometidos, en su desesperación por no lograr sus objetivos, cuidado que vayan a optar por el pretexto que siendo la técnica para iniciar la guerra más conocida en la larga historia de la sociedad internacional, no sería descabellado descartarla. Casi siempre cuando no hay resultados a la vista, entonces, el pretexto aparece como una mejor posibilidad, así lo fue para el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), al producirse el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, a manos de un nacionalista serbio-bosnio. En el momento actual, no ha sido gratuito ni torpe que lo hayan referido con todas sus letras, primero, el canciller ruso, Sergei Lavrov, que dejó frío a propios y extraños al señalar de que si acaso continúan las fuertes sanciones económico-financieras de occidente contra Moscú, podría producirse una tercer guerra mundial y que sería devastadora porque involucraría armas nucleares; y, ayer, el propio presidente de EE.UU., Joe Biden, que ha venido sosteniendo en forma sensata de que su país no colisionará militarmente con Rusia dentro de Ucrania, sí acaba de advertir de que en la eventualidad que Moscú ataque posiciones de cualquiera de los países miembros de la OTAN, reaccionarán militarmente, lo que sin duda sería el inicio de una tercera guerra mundial que nadie quiere Cuidado que a los involucrados, directa o indirectamente, se les vaya de las manos.