La agresión a cinco periodistas de distintos medios de comunicación por parte de delincuentes que apoyan a Perú Libre, es responsabilidad del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien por razones que sería bueno que explique, permitió que por varios días un grupo de gente aliada del régimen de Pedro Castillo ocupe la avenida Abancay para hacer ruido y amenazar al Congreso a fin de que dé la confianza al gabinete que encabeza Aníbal Torres.

Este cobarde ataque a hombres y mujeres que hacían su trabajo no fue un hecho aislado. Fue consecuencia de no imponer autoridad para despejar una zona rígida tomada por la portátil de este gobierno, que hasta colocó parlantes para hostilizar al Congreso. Incluso un congresista advirtió que el local del Poder Legislativo podría ser objeto de una agresión. ¿Dónde estuvo la Policía Nacional?, ¿por qué se retiró de la zona y facilitó la agresión?, ¿qué dice el comando de la institución?

El gobierno del presidente Castillo debe estar muy asustado con que lo vaquen o no le den el voto de confianza, cosa que finalmente sucedió gracias a votos de “los niños” de AP y de otras bancadas afines, como para creer que poniendo a unos matones a gritar en la calle con la venia del ministro del Interior, solucionan los graves problemas por los que atraviesa, especialmente desde que Karelim López señaló al mandatario como cabecilla de una mafia dedicada a direccionar obras públicas.

Pero el ministro Chávarry, ya célebre por su esperpéntico y vergonzoso discurso por el Día Internacional de la Mujer, también debería responder por haber tomado la costumbre desde hace varias semanas, de mandar a la policía antimotines a rodear a los periodistas en cada una de las actividades del presidente Castillo, a fin de impedir que los reporteros hagan su trabajo y realicen preguntas al mandatario que bastantes explicaciones tiene que dar al país por sus nexos con actos de corrupción.

Al ministro del Interior le gusta tomarse fotos en el VRAEM y tras la captura de asaltantes y paqueteros. Así trata de bajar las críticas a su oscuro pasado como oficial de la Policía. Sin embargo, no fue capaz de poner orden frente al Congreso en momentos en que se debatía el voto de confianza. ¿En manos de quién está la seguridad del país? Los legisladores de la oposición deberían exigir explicaciones a este señor que ha incumplido con sus funciones. Si no es así, después no se quejen.