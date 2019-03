Qué tal ejemplo, ministro Bruce

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, parece olvidar su investidura de alto funcionario del Estado al referirse a los gastos de la semana de representación del Congreso. Así, abandona su condición y discrepa desde su escaño para defender los 2800 soles extras que se les concede a los legisladores una vez al mes.

En una entrevista a RPP, Bruce asegura que cobra puntualmente dicho dinero sin rendir cuentas a nadie. Dice que no tiene por qué hacerlo, pues solo le ordena una directiva del Congreso y no una ley. De remate, para darle cierto peso a sus declaraciones, refiere que no cuenta en qué gasta porque los miembros de la Mesa Directiva son sus rivales políticos.

Para argumentar su postura, Bruce se queda corto ante la entrevista y acota que no rinde cuentas porque sus rivales se enterarían de lo que hace en esa semana de representación. En un lapsus, añade que ya sabrán sus electores si lo reeligen o no, pese a que por ley no podrá postular consecutivamente. Todo lo sustenta “a mucha honra”, concluye.

“¿Por qué voy a decirle yo a mis adversarios de la Mesa Directiva lo que hago una semana al mes, y por qué si estoy investigándolos a ellos o al grupo al que representan les tengo que decir lo que estoy haciendo?”, cuestiona el ministro de Vivienda con un halo de inimputabilidad y mal ejemplo para el resto de los funcionarios públicos.

El mensaje es claro. Trabajadores y trabajadoras del sector público -incluido el ministerio que dirige-, no hagan caso a las directivas mientras la ley les ampare. Qué tal ejemplo de alto funcionario nos ha encajado el presidente Martín Vizcarra. Veamos cómo maneja ahora sus gastos de representación.