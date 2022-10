Tengo que confesar de arranque que me he dado cuenta que la gente ya no quiere leer mucho sobre política. Con lo visto del gobierno de Pedro Castillo es suficiente para sacar sus propias conclusiones y no necesita ninguna opinión más que intente explicarle la crisis que atravesamos. Tiene razón. La situación es tan insoportable que no hacen falta las interpretaciones. Todo está a la vista.

Mientras tantos, el jefe de Estado continúa con el show de su ego. En sus convocatorias a Palacio de Gobierno, aparece osado, hipermotivado y hasta temerario,“pechando” al Ministerio Público, al Congreso y a la prensa. Sin medir riesgos, se lanza a un ataque a ojos cerrados contra estas instituciones, sin respetar la independencia de cada uno de ellos. Despliega una enrevesada artillería verbal, cargada de desafíos y bravatas, que no sirven para gobernar y menos para solucionar los problemas de la mayoría de los peruanos. Es evidente que habla más desde su enojo personal que desde el beneficio del país.

Una de sus frases más encendidas en su discurso frente a los licenciados de las Fuerzas Armadas sonó a desesperación más que a convicción. “Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026, les guste o no le guste”, dijo. Y para cumplir con ello ya no apeló al pueblo peruano, como casi siempre, sino a la OEA. Como ya no tiene una muletilla para ayudarse en este momento crítico, se aferró a la OEA. Hizo un pedido de auxilio al mostrarse incapaz no solo de sacar adelante el Gobierno sino también de demostrar que no tiene nada que ver con las denuncias de corrupción que investiga el Ministerio Público. Como no tiene idea de cómo solucionar la grave crisis política, aspira al resguardo de los brazos fuertes de la OEA.

Sin embargo, sus argumentos son pobres. En el Perú no hay un proceso para alterar el orden y la insttucionalidad democrática. Todo lo contrario, La incertidumbre, inestabilidad y vulnerabilidad de los peruanos es un peligro para el país y el único responsable es Castillo, un mandatario que persiste en burlarse de los ciudadanos y servirse del cargo en lugar de servir a la población. Y ello solo aumenta el poder relativo de los radicales y extremistas, quienes quieren tirar al abismo el sistema democrático.