Pedro Castillo cree que gobernar es durar en su puesto. Quizás por eso en los últimos días lo hemos visto impulsivo, combativo y deslenguado, pero desesperado, con salidas acrobáticas y abiertamente demagógicas. Si al inicio de su gobierno su discurso fue ambiguo contra la oposición, ahora es decididamente incendiario. Azuza a sus seguidores y amenaza a sus rivales políticos.

Ya no busca acuerdos con los partidos políticos. Cualquier grupo que protesta y pide reivindicaciones en las calles es convocado a Palacio de Gobierno. Así, hemos visto a ronderos, campesinos, mineros artesanales , asociaciones civiles y otros grupos junto al presidente de la República. Por su puesto, nunca faltan alcaldes, prefectos y subprefectos de todo el país en estas reuniones. Está echando mano de “micropoderes” con “nichos más focalizados y agendas muy específicas”, como decía Moisés Naím. Y cuidado que esto es más peligroso. Se trata de grupos que pueden ponerse al servicio del Gobierno y bloquear cualquier iniciativa constitucional de la oposición para terminar con la crisis política. Creo que esto generará más inestabilidad y caos.

El empeño de Castillo de enfrentarse a la oposición es evidente en sus discursos de todos los días. “Quieren quebrarnos, tomaremos las decisiones ya como las hemos venido haciendo, siendo respetuosos, lo haremos con el pueblo…”, dijo hace poco. Toda una declaración de intenciones. Pura propaganda.

El filósofo francés Jacques Ellul manifestaba que el “objetivo de la propaganda moderna ya no es modificar ideas, sino provocar acciones, No es más modificar las adherencias a alguna doctrina, sino hacer que el individuo se adhiera a un proceso irracional de acción. Ya no es transformar una opinión sino fomentar una activa creencia mítica”. Creo que a esto apunta el Gobierno. Su objetivo es generar acciones irracionales entre sus seguidores y producir una convulsión de grandes proporciones.

El correlato será mayor inestabilidad política y social, que redundará directamente en lo económico. ¿En una coyuntura así ustedes creen que los inversores y empresarios participarán en la tarea de ponerle el hombro al país? Lo único que conseguirá Castillo con esta incitación al odio, es seguir llevando al abismo al país.