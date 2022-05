“En el avión que me trajo a Alemania redescubrí ese producto blanco al que solo probablemente gente con dinero puede acceder hoy en el Perú. En nuestro país lo ocultan, pero en otros países lo usan a vista y paciencia de los subdesarrollados, es decir nosotros (…) ¡Tener que viajar a Europa para volver a saber de qué se trata y gozar de las delicias de la vida! Tuve subrepticias ganas de meterme un paquetito en el bolsillo, pero mi complejo me detuvo. ¿Qué pasaría su alguien me viera? (…) Pero en el viaje de regreso a Perú de todas maneras me llevo todos los sobrecitos de azúcar que pueda”, escribía en su columna de la revista Caretas en abril de 1983, el periodista Augusto Elmore.

Esta anécdota resumía la realidad del país por esos años: La escasez del azúcar y otros productos de primera necesidad en el Perú. Eran tiempos que el Gobierno realizaba control de precios y si estos eran muy baratos por un mero cálculo político, evidentemente afectaba a los productores, quienes no podían sacar adelante su mercancía. El resultado era desabastecimiento. Gobierno fijara los precios si no había qué vender.

Hoy algunos están clamando que vuelvan esos años y consideran que solo será posible con una nueva Constitución. Están recorriendo todo el país diciendo que la crisis por la que atraviesa el país no es responsabilidad del presidente Pedro Castillo sino de la actual Carta Magna. Que el jefe de Estado tiene todas las buenas intenciones apara que el costo de vida no siga subiendo, pero está limitado por la Constitución de 1993. Los incapaces y demagogos se valen de esto. Solo es un pretexto para prolongar su inoperancia y mandar al país al abismo.