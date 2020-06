En una entrevista que realizó Plinio Apuleyo Mendoza para la revista Libre en 1972, el escritor colombiano Gabriel García Márquez contaba que en sus tiempos que vivía en París siempre era confundido como argelino. Contaba que tenía el aire de un argelino desamparado en la capital francesa y que por ese aspecto y por la guerra con Argelia (los africanos luchaban por su independencia) los policías franceses lo metían a empellones en los patrulleros con demasiada frecuencia.

Me acuerdo de esta anécdota luego de leer que 20 mil personas se congregaron en París para pedir justicia por Adama Traoré, un afrodescendiente que murió en manos de policías en el 2016. Estas manifestaciones, por supuesto, son parte de una ola de protestas, en 140 ciudades de Estados Unidos y en diversas capitales del mundo, por la muerte de George Floyd en Minneapolis, luego de ser brutalmente golpeado por efectivos policiales.

¿Y por aquí como estamos? Es evidente que han sucedido casos de racismo y discriminación, no necesariamente de parte de la policía, sino de algunos peruanos que han quedado inmortalizados en los medios y redes sociales por su salvajismo. Desde niños nos han dicho que el racismo es inviable en el Perú por el crisol de razas de todos los que vivimos aquí. Sin embargo, esto no sucede. La realidad no se instala de acuerdo a los buenos deseos. Hay gente que construye una idea, un acto, una decisión en base a la inferioridad y la superioridad. Esa diferencia genera la discriminación.