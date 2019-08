RECONCILIACIÓN NACIONAL

La Marcha por la Vida y las promovidas por el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas sin lugar a dudas han expresado una respuesta de grandes sectores de la sociedad peruana frente a la incorporación de ideologías que relativizan el concepto de familia y vida, e incorporan en el currículo escolar el polémico y cuestionado enfoque de género. En la lógica de Palacio, el tema estaría resuelto, la voz del pueblo es la voz de Dios, por tanto, no se insistiría con dicho enfoque; por el contrario, se insiste en su aplicación, lo que demuestra falta de consecuencia y el uso del pueblo, en cuyo nombre cuando conviene a determinados propósitos se le escucha y cuando no, se le deja de lado. La historia nos recuerda que el mismo pueblo que aclamó a Jesús luego pidió su crucifixión. Resulta impopular e incorrecto políticamente decirlo, pero no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Es una hora crítica de nuestra historia. Es necesario y urgente escribir una página de madurez política en la que autoridades de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes del Estado, partidos políticos, sociedad debidamente representada, representantes de los medios de prensa, academia y empresariado nacional trabajemos una agenda en conjunto para salir victoriosos de esta crisis. Es impostergable recuperar la paz social, estabilidad jurídica y firmeza en el respeto a la Constitución, instituciones, sus representantes y autoridades. Es momento de deponer intereses de todo tipo, es preciso lograr la reconciliación de los peruanos y pensar en lo que más le conviene a la patria. La propuesta del Gobierno de adelanto de elecciones para el 2020 nos sigue confrontando. El Ejecutivo percibe que la composición de este Congreso no debe permanecer y con él se deben ir todos; no obstante, le transfiere dicha responsabilidad al propio Congreso, habiendo otras alternativas legales, contradicciones que merecen una reflexión mayor en el escenario de la convocatoria nacional referida. La política es el arte de las posibilidades y consensos. Las grandes crisis merecen grandes soluciones. Urgen estabilidad y armonía para lograr nuestro bienestar.