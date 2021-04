Después de constatar que el Estado ha sido incapaz de resolver los problemas básicos de la población: agua, salud, educación, seguridad y un largo etc.; de constatar que el enorme crecimiento económico de los últimos 30 años - esfuerzo sacrificado de los ciudadanos y del sector privado- no ha sido acompañado por la adecuada gestión del Estado en todos sus niveles de gobierno (central, regional y municipal); de constatar la incapacidad en la utilización de nuestros recursos aportados al fisco y generar, con ello, desarrollo y bienestar; de constatar que la corrupción, la indolencia y la pereza, parecieran haber ganado, debemos gritar: ¡no más!. No podemos seguir mirando al Estado como ese ente “abstracto” que le corresponde a “otros”, y quedarnos en platea a observando y criticando cuando las cosas se hacen o salen mal.

Declaraciones como: “uniremos lazos con nuestros hermanos de Venezuela, Cuba, Bolivia..” o “Una estatización masiva de la economía peruana.”, son suficientes señales de alerta para entender la urgencia de hacer algo adicional, distinto a únicamente seguir generando grandes recursos económicos para los presupuestos de los gobiernos, sin asegurarnos de su eficiente uso y redistribución, y dar el salto a un cambio participativo y más comprometido. Relanzar un Estado promotor, no interventor; un Estado que promueva la inversión y que genere servicios básicos de verdad, no que haga Empresa; un Estado que garantice la competencia, no que controle precios; un Estado que utilice adecuadamente los fondos, no que los dilapide irresponsablemente, en el que tengamos mayor participación y responsabilidad también.

Ya hemos vivido muy de cerca en nuestra historia republicana, aventuras estatistas y autoritarias como la de Velasco Alvarado, que llevaron nuestro país al colapso, a la pobreza extrema, a la falta de bienes y servicios básicos, a la ruina económica. No repitamos la historia. Las promesas de muchos políticos que por años juraron luchar contra la corrupción (muchos de los cuales están hoy presos o condenados por delitos probados) y que ofrecieron metas que jamás cumplieron, no pueden arrojarnos al abismo del totalitarismo. No podemos permitir propuestas y recetas fracasadas en el mundo entero, llenas de resentimiento, de sometimiento y de limitación de las libertades. Suficientes ejemplos tenemos con los “Maduros, Correas, Morales” en la región y si no, preguntemos a los miles de venezolanos que escaparon de su país y que hoy tenemos a nuestro alrededor. Podemos mejorar, pero jamás sucumbir. Que nuestra próxima elección consolide recuperarnos y no incendiarnos.