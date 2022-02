La violencia, en cualquiera de sus formas, no debe ser analizada ni menos calificada ligeramente. Se ha comprobado, por ejemplo, que la agresión física tanto como la psicológica, pueden ambas tener consecuencias funestas para las víctimas, quienes son finalmente las únicas que saben lo que están sintiendo, no los que estamos en la platea como simples espectadores de sus dramas. Hace algunos días, una modelo,influencer e integrante de un popular programa de televisión, se quejó de una violencia inusitada en contra de ella, en redes sociales y en algunos programas de televisión, lo denunció en sus cuentas y además, en vivo en plena emisión del programa en el que participa. Según Luciana Fuster, de 23 años, debido a los comentarios que hacen sobre ella de su vida personal, le escriben de todo, y hasta la insultan en la calle, lo que le generó estrés y pánico de salir a la calle, entre otros problemas emocionales. Como en todo la vida, hubo gente que se solidarizó con ella y otro grupo que no tuvo la mejor idea que minimizar su denuncia con la justificación de que lo tiene merecido porque: “si está en la televisión debe de “apechugar”, que si se involucró con el ex de una amiga debe soportar cualquier insulto y otros, que si el programa de televisión en el que trabaja explota su vida privada no debe quejarse de nada. Los mismos argumentos que se escuchan cuando le dicen a una mujer que es culpable de las agresiones verbales en la calle porque salió en minifalda a “provocar”, o que si va a una fiesta y bailó como quiso si alguien la toca ella se lo mereció por “descarada”. La culpable finalmente es la mujer por ejercer su libertad de vivir como quiere, y los agresores bien gracias. Hay que recordar que los personajes de televisión, al margen de ser mediáticos, no dejan de ser seres humanos, la única diferencia es que todo lo que hacen se ve expuesto, eso no tiene porque quitarles el derecho a pedir respeto, como cualquier ciudadano y a que haya situaciones que les afecten. Una cosa es la crítica al trabajo, a lo que ofrecen en una pantalla, en un escenario y hasta algún exceso en su vida personal que perjudique su carrera, pero calificar a alguien por su vida personal y darle duro no es saludable en un mundo en el que estamos hartos de la violencia. Siempre hay que tomarlo en cuenta.