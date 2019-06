¿Reforma política o nueva Constitución?

Al cierre de esta columna, el Congreso se encaminaba a aceptar la cuestión de confianza planteada en términos hostiles e inadmisibles por el Gabinete Del Solar. Fuerza Popular habría acordado un repliegue con el comprensible objetivo de mantener el único músculo político que sostiene su supervivencia. En el tiempo, no obstante, la nueva escaramuza no debería ser considerada como un eslabón más del cruce de sables entre el fujiaprismo y el oficialismo vizcarrista. No solo porque este último llevó la confrontación al límite del naufragio y poco le importó la grosera transgresión de la Constitución, sino porque, además, dejó al pie de la alcantarilla la viabilidad del país, su crecimiento y su imagen externa. La pregunta clave en esta parte del análisis es si la reforma política era en sí misma la meta o lo era, en realidad, el pretexto para impulsar la convocatoria no a un nuevo e intrascendente Congreso, sino a un Congreso Constituyente para una nueva Constitución. No es ajeno ni oculto que existen férreos nexos entre diversas capas de la izquierda peruana y el actual Gobierno y que enterrar esta Carta Magna es el sueño de ese anquilosado espectro ideológico. Una muestra es la anticipada y contundente decisión del Frente Amplio y Nuevo Perú de oponerse a la confianza para que se cierre el Congreso y anunciar que, luego de ello, el segundo acto debía ser la promulgación de una nueva Constitución. ¿Juegan en pared la izquierda y Vizcarra? Otro aspecto, no menos fundamental, son las estultas y anacrónicas frases de Vicente Zeballos sobre el rol empresarial del Estado y la posibilidad de cambiar el régimen económico de la Constitución. ¿Preparaba el camino? El Gobierno acusa, algunas veces con razón, al fujimorismo de sus vínculos con la corrupción. Bien haría el Presidente en transparentar su gestión y dejar claro también que no está vinculado al oscuro engranaje fucsia que busca que el país vire hacia el arcaísmo y heterodoxia de sus desfasados dogmas.