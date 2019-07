Reino Unido: Boris Johnson y los 99 días para el Brexit

Ayer, Boris Johnson, el flamante primer ministro del Reino Unido, luego de recurrir ante Su Majestad, la reina Isabel II, en el Palacio de Buckingham, inclinado ante su histórica, tradicional y máxima figura, para recibir de la monarca -en el trono desde 1953- el encargo de formar gobierno, se dirigió hasta el 10 del Downing Street, para ocuparla como su decimocuarto inquilino en los tiempos de Isabel II, y pronunciar desde su puerta de entrada un mensaje decidido en su condición de nuevo gobernante británico, perteneciente al partido conservador como su predecesora Theresa May, que tuvo que dimitir en junio pasado al no poder concretar un acuerdo con la Unión Europea sobre la salida del RU del bloque económico europeo. Johnson, que ha sido el más efusivo defensor del Brexit, que ganó el referéndum de junio de 2016, ha dicho que consumará la salida como sea y no esperará el plazo de los 99 días que faltan para el 30 de octubre, que es la fecha límite para ese paso. Imbuido de un pragmatismo descomunal como él mismo en su perfil personal, es completamente seguro que lo hará y, entonces, lo riesgoso para el futuro de Londres será el impacto que producirá que la referida salida se haga con o sin acuerdo, como parece ser según la decisión del excéntrico exalcalde de la capital inglesa. El gabinete que forma Johnson está abrumado de euroescépticos, es decir, de todos aquellos que sí creen en que lo mejor para el RU es desatar la vinculación que ha mantenido desde 1973, en que formalizaron su incorporación, luego de que 12 años atrás, en 1961, bajo el mandato del primer ministro Harold Macmillan, fue presentada su candidatura para incorporarse a la Comunidad Económica Europea (CEE). Sigo pensando que la salida del RU a la larga será perjudicial. Ningún Estado en tiempos de la globalización se hace solo. La interdependencia es una regla del realismo político que no están valorando los políticos más apasionados en la isla continente. No deberían confiar en que EE.UU., su aliado histórico, será el mecenas de su futuro internacional; separados del espacio geopolítico natural del cual siempre han mostrado una relación cómoda, aunque no haya sido del todo satisfactoria. Fuera de la Unión serán sencillamente vulnerables.