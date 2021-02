Nunca como ahora la necesidad de cambiar ha sido más imperativa. Ya no se trata de hacer o no lo que se nos recomiende. Por lo menos durante un buen tiempo deberemos realizar algunos cambios verdaderamente indispensables. Ello implica la necesidad de incorporar a nuestras vidas formas nuevas de reflexionar y actuar. En otro momento hemos mencionado dos: el pensamiento lateral y la permacultura. En el fondo no son conceptos totalmente nuevos, aunque merezcan una revisión de sus definiciones y una convicción en su praxis.

El pensamiento lateral (data de 1967) busca despertar las capacidades para hallar soluciones distintas a los problemas. Porque es usual la utilización de un raciocinio lógico –pensamiento vertical- se propone un enfoque diferente, un raciocinio que incursione por caminos alternativos con creatividad y audacia. Está emparentado con lo que se ha llamado “pensar fuera de la caja”. A modo de ejercicio tomemos este caso: “A Pablo se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se mojó ¿Cómo pudo ser?” Ensaye usted una respuesta.

Quizás para los peruanos, con nuestra ancestral predisposición agrícola, la permacultura no constituya una novedad, pero merece, eso sí, una reafirmación en tanto que ella es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, así como entender a las plantas y los animales en todas sus funciones. La palabra es la contracción de los vocablos “permanente / cultura” y se ha definido como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo. En cuanto al anillo de Pablo, espero se haya considerado que el café estaba en grano...