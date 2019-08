Responsabilidad compartida

Cuando se trata de pleitos, es muy común caer en el error de pensar que la responsabilidad está siempre en el otro, nunca en uno; que las cosas se deterioran por el actuar del otro y que la solución depende de alguien más. Esta semana hemos visto repetida la misma historia. Por un lado, el presidente de la República señalando que la gente “le ha dicho” que está harta de la situación política y que él entendió que su tarea es promover que se vayan todos. El problema de esta visión es que las instituciones existen precisamente para dar continuidad y estabilidad al país, y no para ser cambiadas por el humor de pocos o lo que diga una encuesta. Es precisamente tarea de quienes son elegidos resistir la tentación de caer en esos populismos aunque justifiquen la rentabilidad de arrinconar políticamente a un Congreso desprestigiado poniéndolo otra vez en contra de la gente. Algunos dicen que el Ejecutivo expresa un agotamiento para hacer frente a las tareas de gobierno, que mira el reloj, conformado solo con administrar y que ha dejado la tarea de impulsar la economía, las reformas necesarias. Incluso si así fuera, el remedio resulta tan peligroso como la enfermedad, porque medidas como las presentadas esta semana no se pueden justificar desde el corto plazo.

Por su parte, arrinconado o no, el fujimorismo cae en el mismo error de pensar que no tiene responsabilidad en está decisión del Presidente. El fujimorismo ha contribuido a ello al no mostrar intención de un acercamiento para lograr la gobernabilidad, y hoy se corre el riesgo una vez más de quedar atrapado frente a la opinión pública y que no le quede otra alternativa que aprobar el recorte de su mandato congresal. Es su falta de capacidad también para mirar el largo plazo lo que lo ha llevado a tan alta impopularidad. El fujimorismo recuperó la presidencia del Congreso, pero con una Mesa Directiva que persiste en el choque y que se ha mostrado poco conciliadora. No está claro si el Congreso se allanará, pero sí que al final terminará en una pérdida para ambas partes, beneficiando solo a aquellos que sepan subirse a la ola populista que suele venir después en situaciones como esta.