El Perú caótico, inestable, colmado de escándalos políticos, no tiene suspiros de alivio desde hace buen tiempo. En tanto, el Gobierno ha elegido un nuevo gabinete que profundiza la crisis. Se comprende la indignación y el rechazo de la gente, pero no la sorpresa. Esta grave situación es parte de una crónica anunciada desde que Pedro Castillo tuvo posibilidades de ganar la presidencia. No hacía falta aguzar la inteligencia para atisbar el desastre que se venía.

A poco más de medio año de asumir los destinos del país, Castillo vuelve a dar muestras de su ineptitud al nombrar al peor gabinete ministerial que recordemos, solo comparable con el de Guido Bellido. El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, ni siquiera representa una vaga aspiración de componer las cosas. No es su culpa. La responsabilidad es del jefe de Estado, quien debió elegir a los más calificados.

Las decisiones de Castillo son indefendibles. Configuran proyectos sinuosos. A veces hasta dan la sensación que solo buscan provocar a los peruanos. Lo cierto es que hace rato que no responde a las señas particulares de un país grande y generoso como el nuestro. Pese a que de vez en cuando, en una mezcla rara de cinismo, hipocresía y arrepentimiento, afirma que su único objetivo es servir al pueblo, ya sabemos que todo esto queda degradado ante la realidad.