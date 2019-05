REYNALDO PETERS Y LOS 47 AÑOS DEL PAPEL HIGIÉNICO DE LA LIBERTAD

El derecho constitucional mundial celebra hoy, sábado 18 de mayo, el 47° aniversario del histórico papel higiénico de la libertad. Lo voy a explicar.

Un día como hoy, en 1972, el eminente jurista boliviano Reynaldo Peters Arzabe -tenía en ese momento 24 años de edad y ya era un valiente abogado con sangre política- se valió de un rollo de papel higiénico para redactar desde su celda -la compartía con más de una decena de presos políticos-, adonde había sido confinado por la dictadura del general Hugo Banzer por no pensar como quería el régimen. Incomunicado y sometido a mil maltratos en la idea de ser persuadido a callar los vejámenes del gobierno, Peters llevó adelante una estrategia para que su abusiva detención fuera conocida por la justicia y esta decidiera su añorada libertad. No fue fácil. Emprendió la redacción del hábeas corpus (Mostrar el cuerpo) para conseguirla y la logró. Lo apoyaron los presos, que fueron la cortina perfecta para que la gendarmería paceña no sospechara de las tareas de escribano de su propia libertad durante las madrugadas de su carcelería. Peters ha reiterado que el homenaje al papel higiénico es para todos aquellos que coadyuvaron para que su notable pieza jurídica llegue a manos de los jueces. Hoy se ha convertido en uno de los más grandes símbolos de la libertad individual continental y planetaria, y forma parte de la Memoria del mundo (Unesco).

Perfectamente conservada y custodiada en un banco de España a la responsabilidad de la Unión Iberoamericana de Abogados, el papel higiénico en que redactó el hábeas corpus, que sirvió a Reynaldo para lograr su libertad, permitió que muchos presos políticos fueran desencadenados. Él también lo fue, pero la dictadura impotente por no poder retenerlo por más tiempo en las mazmorras no tuvo más remedio que hacerlo al final, quizás por su resistencia a querer evitar, a cualquier precio, que su emblemático original recurso jurídico, ya universalizado, desnudara el vil tamaño de Banzer y su cúpula. Peters y, su hábeas corpus, por su fama, ya deben haber alertado a Nicolás Maduro y Daniel Ortega de instruir a sus fuerzas secretas la prohibición del uso del papel higiénico en las cárceles de sus países.