Ahora que la Contraloría ha establecido que Daniel Salaverry no califica para ser el presidente de Perupetro, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, debería dar un paso al costado por ser el responsable político de este nuevo papelón del gobierno del profesor Pedro Castillo.

Irónico que el informe del órgano de control en que se baja el dedo a Salaverry, se haya hecho público el mismo día que el jefe de Estado inflaba el pecho afirmando que había llamado al excandidato presidencial de Somos Perú porque su administración tiene como política convocar a los más capaces.

Bueno, pues, ahí tiene el presidente Castillo a uno de sus funcionarios más “renombrados”, el cual acaba de ser objetado por la Contraloría.

Más allá de si Salaverry renuncia o no por cuenta propia, el ministro González Toro debería dar un paso al costado por no haber advertido al presidente de la descalificación de Salaverry, la cual era evidente; o por dejarse presionar para nombrarlo a pesar de sus falencias profesionales en materia de hidrocarburos. Sin duda este ha sido un nombramiento político y no técnico.

Sin embargo, conociendo al mandatario, es poco probable que tome alguna decisión al respecto, al menos por ahora.