Salud y educación

En su mensaje al país del 28 de julio de 2016, al momento de tomar las riendas del país, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuyo vicepresidente era Martín Vizcarra, ofreció que para el 28 de julio de 2021 el Perú contaría con servicios de salud y de educación públicos de calidad. Lamentablemente, la promesa va quedando en eso, pese a la gran necesidad de atender esos sectores, que parecen seguir en la cola de las prioridades del Estado desde hace muchos años.

En marzo de 2018, PPK tuvo que renunciar en medio de un escándalo de presunta corrupción y asumió el hoy presidente Vizcarra, quien debió concretar la promesa de su antecesor. Sin embargo, en salud, más allá del demagógico aseguramiento gratuito a través del Seguro Integral de Salud (SIS), que la semana pasada, vía decreto de urgencia, ha integrado a casi 4.8 millones de peruanos, no se ve mucho en el horizonte.

Y señalo que la incorporación de más peruanos al SIS es demagógica porque por más que millones de ciudadanos tengan incluso un carnet que en teoría les permitiría contar con asistencia en salud, la verdad es otra. Tengamos en cuenta que los hospitales y postas no dan para más. ¿De qué vale ofrecer atención de parte del Estado si al momento de la verdad no hay médicos, enfermeras, camas, bisturís, medicinas o sillas de ruedas y camillas para las emergencias?

En educación, a un año y medio del bicentenario del Perú, el panorama no es muy diferente. Ayer el diario Gestión publicó en portada que el Gobierno aún no ejecuta S/1873 millones en colegios. También sostiene que de los mil planteles ofrecidos por el presidente Vizcarra para este año, solo se han hecho 654, pero que algunos son apenas módulos. Un tema aparte son los resultados de la prueba PISA de 2018, que no son los esperados pese a los avances.

¿Vamos por el buen camino para que los peruanos sin recursos tengan hospitales y postas de salud al menos dignos? ¿A este ritmo llegaremos al 2021 con una educación pública que asegure un futuro promisorio a los más pobres? Lo dudo. La salud y la educación no pueden estar relegadas por más tiempo, ni ser motivo de promesas y demagogia en los discursos presidenciales o de los candidatos. Hay una gran tarea pendiente para el arranque de la década que empieza.