No todo ha sido malo en la oposición del Congreso, lograron regular la cuestión de confianza, nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y archivar la nefasta Asamblea Constituyente, además de conservar la Mesa Directiva, lejos de Perú Libre, Pedro Castillo y sus “Niños”. Sin embargo, el objetivo principal está lejos de conseguirse, la vacancia del delincuente que ocupa el sillón presidencial.

Los recientes cambios en la Policía que ha hecho Castillo no son otra cosa que un intento desesperado por salvar a su familia de la cárcel y bloquear las investigaciones de la Fiscalía y las acciones del Poder Judicial, hechos que no se resuelven citando o censurando a un ministro fusible. Los congresistas deben pasar a la ofensiva si no quieren ser arrastrados por el rechazo generalizado y empezar por cortar una de las cabezas de esta hiedra, el premier Aníbal Torres.

Saludo, por ejemplo, la autocrítica de Adriana Tudela, quien piensa que proteger la bala de plata, a estas alturas, ya es insostenible. ¿Qué hemos aprendido en este último quinquenio? Cuando juegas a la política peruana, o vacas o te disuelven, no hay un término medio. Por eso, ver que algunos congresistas desean pasar a la acción es una luz al final del túnel, porque que se acaba el tiempo y sacar a Castillo no depende de la Fiscalía o la Policía, solo del Congreso.