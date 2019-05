SE AGRAVA LA SITUACIÓN ENTRE EE.UU. E IRÁN

No es un secreto que las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán son cada vez más críticas, camino a irse realmente de las manos. No se soportan y sus actores visibles, es decir, sus jefes de Estado, mutuamente deciden advertencias en tono de amenazas que promueven cada vez la idea -ya cundida por cierto- de que una probabilidad de arreglo a estas alturas resulta francamente una quimera. Donald Trump le puso la puntería al régimen de los ayatolas desde que llegó al poder, y no ha cesado en su intención de cancelar acuerdos y relaciones con Teherán. Por su parte, los iraníes, quienes seguramente hubieran seguido deseando febrilmente que Barack Obama -un imposible político- siga al frente de la Casa Blanca, se sienten cada vez más desconcertados con poco trecho para pasar al odio crónico hacia Washington. Las recientes medidas del Gobierno estadounidense de imponer sanciones a las empresas iraníes dedicadas a la exportación de metales claves en el proceso de desarrollo económico de la sociedad persa -que, objetivamente, ha quedado noqueada con la medida- podrían merecer un reflejo en otro ámbito de acción por las autoridades iraníes, que ahora levantan la mirada hacia la Unión Europea esperando actitudes de equilibrio frente a la espada desenvainada del presidente neoyorquino. Pero no solo de los Estados del Viejo Continente es que Irán espera alguna reacción (no veo en lo inmediato nada relevante considerando el nivel de dependencia que siguen manteniendo respecto a Estados Unidos), sino además de Rusia y China, que ya sabemos cómo vienen moviendo sus fichas con el único objetivo de salir al frente en la idea de promover un equilibrio mayor, el geopolítico y mundial. En adelante, veremos a un Irán sumamente impredecible e imprevisible. Sigue golpeado por las sanciones que como regla le ha impuesto EE.UU. Tampoco podemos olvidar que entre ambos países no existe ningún mínimo de afinidades desde que se produjo la denominada Revolución Islámica de 1979, que llevó al poder al régimen teocrático que hoy impera en el país. Parece que esta variable será en adelante el mayor dolor de cabeza para EE.UU. en el Medio Oriente