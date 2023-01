Cuando el Congreso como ente colegiado anuncia una decisión política a través de sus portavoces, esta situación trae consigo una serie de movidas para lograr que esta propuesta se materialice. Lo sé porque como congresista y portavoz de una bancada, me tocó vivir muchos procesos de negociación política que van desde la vacancia de Martín Vizcarra y la eliminación de la inmunidad parlamentaria hasta la aprobación de la Ley Cuatro Patas. Son estos compromisos públicos los que buscan reducir las diferencias entre los partidos, llegar a consensos y aprobar normas importantes.

Este Congreso tuvo un compromiso público: Adelantar las elecciones. De izquierda a derecha repitieron que así lo harían y hasta se dio una primera votación generando algo de tranquilidad. Lamentablemente, la votación sobre el adelanto de elecciones para el 2023 hizo que a muchos se les cayera la careta. Mientras veía las intervenciones y luego el voto, recordaba las votaciones fallidas para la vacancia de Pedro Castillo. Son los mismos congresistas que decían que la vacancia “no estaba en agenda”, que “no tenían los votos”, que “el documento de vacancia no tenía sustento jurídico” y que finalmente nos tontearon un año y medio mientras negociaban con Castillo, los que también boicotearon el adelanto de elecciones. Y no es que no quieran el adelanto para el 2023, sino que tampoco lo quieren para el 2024 o 2025, no lo quieren con las leyes electorales vigentes ni tampoco con reformas, simplemente no quieren dejar la mamadera parlamentaria.

Es lamentable que, por intereses personales y falta de palabra, el Congreso agrave la crisis a la que ellos nos llevaron por no vacar a Pedro Castillo. El adelanto de elecciones es respaldado por la amplia mayoría de peruanos, quienes creyeron en la sinceridad de estos congresistas. Es claro que esta traición pasará factura y espero que la ciudadanía no siga eligiendo a estos niños que vienen a jugar a la política.