Cuando estalló el caso “Los dinámicos del centro” en Junín, el propio gobernador regional, Fernando Orihuela, dijo que “era un secreto a voces” y eso es totalmente cierto. Perú Libre no solo se ha hecho de la vista gorda con las mafias, sino que forma parte de ellas y las lidera. Así como la red criminal en el sector transportes, los maestros y médicos también viven sometidos al “clientelaje” de Vladimir Cerrón y sus esbirros. Cada coima, cupo y diezmo en obras ha servido para alimentar las arcas de su partido y financiar sus campañas electorales.

Los que representamos a la oposición en Junín conocemos muy bien a este monstruo disfrazado de lápiz y por eso, personalmente, sé lo que hicieron. No tengo miedo en afirmar que la campaña presidencial de Pedro Castillo tenía conocimiento de dónde provenía el dinero ¿Por qué? Porque “era un secreto a voces”. El prófugo Arturo Cárdenas lleva años haciendo el trabajo sucio de Cerrón y por eso lo puso al lado de Pedro Castillo.

Sé lo que hicieron cuando Dina Boluarte llegó a Junín para el cierre de campaña en segunda vuelta. Sé de las portátiles pagadas que viajaban a Lima y otras regiones, del ejército de personeros y cuánto dinero se le dio a cada uno. Sé de sus jueces amigos a quienes han comprado para limpiarlos de sus procesos. Lo sé todo y la Fiscalía solo se está encargando de comprobar lo que “era un secreto a voces”.

Sé lo que hicieron en las elecciones 2021, porque me hicieron lo mismo en la campaña regional del 2018 en Junín. El mismo modus operandi para torcer la voluntad popular. A mí no me lo han contado, porque lo viví en carne propia, y les aseguro que los peces gordos de esta mafia pronto caerán.