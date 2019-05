¿Se nota mi chaleco o me saco el polo?

La pregunta que le formuló en el Congreso de la República el policía Fredy Ordinola al aprista Jorge del Castillo generó tanto malestar en el congresista que este lo desalojó de la sala. La actitud del señor Ordinola ha sido catalogada de valiente por no dejarse maltratar en el interrogatorio y de malcriada por los que exigen una investigación frente a las irregularidades detectadas en el caso García. La pregunta lanzada fue parte de una estrategia. Lo cierto es que la sesión fue una medición de fuerzas entre quienes sostienen que el gobierno de Vizcarra se está volviendo dictatorial y los que acusan a apristas y fujimoristas de ser algo así como una banda de criminales. Los críticos al Ejecutivo sostienen que la Diviac se ha convertido en una especie de SEBIN venezolano: en una policía política. El ministro Carlos Morán ha salido a desmentirlo y a justificar sus métodos. Lo que realmente preocupa a quienes defendemos la libertad es que se utilicen prácticas de criminalización a los opositores. Esos métodos que se emplean hoy en el Perú amenazan lo más preciado en las democracias: la libertad. Eso, en un proceso judicial, se denomina presunción de inocencia. Y eso es lo que hoy no existe. Lo que tenemos hoy es un sistema con agentes operativos que hacen política, fiscales que hacen política y jueces politizados. Todo eso no es bueno para un sistema en el que debemos proteger la libertad como valor supremo.