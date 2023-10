Todo hace pensar que el prófugo dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra fuera del país o muy seguro de que no será capturado, tanto así que no para de burlarse de los esfuerzos que hace la Policía Nacional para detenerlo y del pedido de arresto que ha emitido la Interpol a fin de que sea posible arrestarlo y mandarlo a un penal a que cumpla la orden de tres años y medio de prisión efectiva que le han impuesto en segunda instancia por el caso del “Aeródromo Wanka”.

¿Estará en Cuba?, ¿en Venezuela?, ¿en la Colombia del impresentable de Gustavo Petro, hoy escudero internacional de los terroristas de Hamás? Cualquiera de los gobiernos de estos países son afines a Cerrón como lo son de su ahijado, el inepto y también corrupto Pedro Castillo, así que no sería nada extraño que este evadido de la justicia y que cuenta con dos sentencias en su contra, esté lanzando sus mensajes por X (antes Twitter) desde dentro de alguno de estos lugares.

Por qué no pensar también que Bolivia ha recibido con los brazos abiertos a este pájaro frutero del presupuesto del Gobierno Regional de Junín, si ese vecino país se ha convertido en escondite de algunos terroristas peruanos que acá están pedidos. Lo cierto es que Cerrón se siente muy seguro y confiado de que no será aprehendido al menos en el corto plazo. Es más, usas sus redes sociales para burlarse de sus captores. Alguien que siente que la policía le respira en la oreja no estaría tan campante ni sacando cachita

Y mientras tanto, es lamentable ver que desde el Congreso algunos legisladores insisten en sacar cara por este sujeto que ya en el pasado había sido condenado por corrupción. Más bien, como representantes de los peruanos, deberían pedirle a su líder que se ponga a derecho y acate los mandatos de la justicia por más que no le gusten, en lugar ir burlándose de la justicia que con mucha lentitud ha decidido meterlo preso por las raterías cometidas cuando era gobernador de Junín.

Cerrón tendría que estar preso desde hace una semana. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, responsable de hacer cumplir una orden de captura a través de la Policía Nacional, dicen que fueron avisados de la condena del corrupto varias horas después. Lo cierto es que el sujeto anda libre riéndose de todos, especialmente de los ciudadanos de Junín que creyeron que este “revolucionario” los sacaría de la pobreza, cuando al final el único que se llenó los bolsillos fue él.