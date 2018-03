¿Se viene la vacancia de PPK?

El país enfrenta hoy una gran crisis. No creo que haya agentes económicos que quieran invertir en el corto plazo. Todos esperan lo que va a suceder en este segundo intento de vacar al presidente Kuczynski, y al parecer su suerte estaría echada.

La oposición ya tendría los 87 votos necesarios para vacarlo; Fuerza Popular tendría 59 votos. ¿Podrá Kenji -junto con el “Chino” Fujimori- convencer a unos cinco parlamentarios a que salven a PPK? Es difícil, pero no imposible.

Lo que sucede es que la negativa de PPK de asistir a la comisión “Lava Jato” sino hasta que declare Barata ha enturbiado el panorama político. Si a esto le sumamos las explosivas declaraciones de Sepúlveda, por lo menos las dudas son mayores que en el primer intento de vacancia.

El abogado de PPK, Alberto Borea, se prepara para dar otro encendido y político discurso, pensando más en despertar a la platea para conseguir una curul en el próximo Parlamento; sabe que su misión es algo así como encontrar la cuadratura del círculo.

Y es que el Congreso no tiene que hacer la labor de la Fiscalía, no tiene que encontrar la prueba para vacar al Presidente, sino que solo con indicios lo puede hacer; el Congreso es un poder político, no es el Poder Judicial.

Lo dramático de todo esto es que si vacan a PPK, Martín Vizcarra quedaría como rehén de un Parlamento fujimorista. Sin lugar a dudas, lo mejor para el país es que si cae PPK, se convoque a elecciones inmediatamente.