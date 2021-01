En plena segunda ola regresamos al penoso 2020 en sus peores momentos de incertidumbre y dolor por los muertos con altísimas cifras. Y volvemos como si no hubiéramos aprendido nada, nos sorprende el mismo colapso del sistema sanitario, idéntica falta de camas UCI y del vital oxígeno y el eterno reclamo de los médicos y profesionales de salud por el maltrato remunerativo. No ha sido suficiente el fallecimiento de cientos de ellos y el sacrificio cotidiano de quienes están en la primera fila del combate. Hoy la bata blanca en plena pandemia recurre a la huelga para hacerse oír. El dinero del Estado, con el que fueron tan pródigos y sin supervisión el año pasado, se les sigue negando en remuneraciones justas para quienes exponen su vida y la de sus familiares día a día.

Cuando empezábamos a recobrar aliento y esperanza nos cayó el chubasco helado de que no todavía no había vacunas mientras el virus nos visitaba con una cepa aún más peligrosa. El gobierno de Francisco Sagasti bajo presión y severas turbulencias da la sensación de inoperancia con un discurso largamente conocido sin mayores previsiones ni seguridad. No hay mejoras en la infraestructura sanitaria, tampoco vacunas a tiempo, estamos ante la reedición de los peores momentos vividos. La lucha contra el covid-19 tiene la colaboración de la población pero queda un largo camino para cumplir con la recuperación. Depende del gobierno, no de nosotros, enfrentar a las grandes farmacéuticas que se imponen haciendo tabla rasa del principio de justicia sanitaria. Si ya se han firmado acuerdos queremos saber cuándo llegará la vacuna y el cronograma para su aplicación. Los jóvenes quisieran contribuir, especialmente los universitarios, estudiantes de medicina y ciencias de la salud, formarían un extraordinario ejército para la vacunación. Y ahí están esperando que se les convoque. Necesitamos más que nunca mensajes positivos y concretos. Por favor!