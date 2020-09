Hace dos meses el Pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio que impide a los sentenciados en primera instancia a postular a cargos públicos. Se necesitaba una ratificación de la iniciativa legal para que se concrete la reforma constitucional. Sin embargo, hasta ahora ello no ha ocurrido. El problema es que si hasta el 28 de setiembre no se concluye el proceso, la norma no podrá aplicarse para las elecciones del 2021.

Sobraron las promesas y las palabras llenas de buenas intenciones con respecto a este tema, no solo en campaña sino también cuando ganaron una curul, pero hasta el momento los parlamentarios no demostraron con hechos que quieren un cambio en la forma de hacer política.

Por ahora hay la sensación que los legisladores se resisten al cambio y que actúan de espaldas a sus representados. Esperemos que la falta de toma de decisiones no se alargue vaya a saber uno hasta qué fecha. Esta incertidumbre solo afirmaría la idea que el Perú es un país errático.

Sacar adelante esta reforma no solo generaría que el Parlamento recupere credibilidad y buena imagen, sino que además permita que lleguen a su seno los mejores y no gente por lo menos dudosa. Aparecería un mejor escenario para trabajar en favor de la gente.