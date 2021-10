Las mujeres de élite de la antigua Roma se reunían a principios de diciembre para celebrar un rito religioso conocido como la “Bona Dea”, vinculado con la fertilidad, y al que los hombres estaban prohibidos de acudir. Poco tiempo después de ser coronado como emperador romano, Julio Cesar se divorció de su esposa Pompeya, luego de que un patricio violara esta celebración ritual en la que ella participaba, poniendo en entredicho público al emperador y causando un escándalo en la época; muchas mujeres mayores le pidieron al emperador reconsiderar su decisión debido a que su esposa no era responsable de lo ocurrido.

La inmortal y machista frase de Julio Cesar quedó grabada en los anales de la historia al contestar: “La mujer del César no solo debe ser honrada sino, además, parecerlo”. Esta historia y esta inmortal frase, vienen a colación con respecto a lo que viene ocurriendo en nuestro país, en relación a los distintos nombramientos de altas autoridades públicas y ministros de Estado que viene realizando el presidente Pedro Castillo en sus 88 días de gobierno.

Un funcionario público, más aún si es de alta jerarquía no solo debe “ser”, sino también “parecer”, no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, o que las ponga en tela de juicio. Debe abstenerse de toda inconducta que pueda afectar su independencia de criterio y transparencia en el desempeño de sus funciones. Un funcionario público debe ser, además, íntegro y no debe pesar sobre él ninguna acusación grave o condena que lo haga inapto moralmente.

No solo se deben respetar, entonces, las inhabilidades o las incompatibilidades, sino también la aptitud moral. Para ilustrarlo mejor: Un congresista, no puede postularse a algunos otros cargos de elección mientras este ejerciendo su representación, pues ello es una inhabilidad. Por su parte, la esposa del congresista no puede ser su asesora, porque ello sería una incompatibilidad. Un ciudadano que ha defendido legalmente a personajes cuestionados por diversos delitos, es inapto para ejercer un cargo público en el que pueda ostentar influencias para beneficiar a estas mismas personas debido a su posición privilegiada y al acceso a información reservada o sensible.

Los grandes problemas de corrupción que afectan a nuestro país, no son producto –ciertamente– de las leyes ni de la Constitución, sino, de la inconducta personal de quienes las violan sistemáticamente para obtener ventajas y beneficios indebidos a su favor, o de quienes sabiendo que las personas no son aptas, las designan para funciones públicas de responsabilidad.