Si no hay acuerdo, todo será imposible de cumplir

Mientras el Ejecutivo y el Legislativo buscan soluciones urgentes al problema de la inestabilidad política en nuestro país, la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, reveló que se enteró en el Congreso sobre la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales y se quedó sorprendida. “Creo que lo ideal es que el jefe de Estado y el Parlamento terminen su mandato en el 2021, el pueblo nos eligió para llegar al 2021”, agregó en clara discrepancia con el resto del Gobierno.

Es cierto que el desafío que se debe enfrentar para ser un mejor país está empedrado de dificultades. La clase política debe asumir que tenemos una compleja, variopinta y difícil realidad, pero si no hay acuerdos, cualquier objetivo será imposible de cumplir. Solo se lograrán resultados con mucho trabajo e inteligencia, pero además con un alto sentido de la integración, algo que no se ve por estos días. Hay muchas fricciones donde debe haber comprensión. Que Mercedes Aráoz no respalde la propuesta del Ejecutivo no es un detalle menor.

Debemos comprender todos que si se quieren realizar reformas constitucionales que tengan permanencia en el tiempo y trasciendan, creando a partir de estas mejores condiciones para el desarrollo y la seguridad jurídica del país, lo más importante es que sean fruto de un consenso.

Lo peligroso es que la clase política siga cayendo por la pendiente del descrédito y permita que algún antisistema y extremista emerja en el escenario para traerse abajo a la democracia.