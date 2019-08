Sí se puede.

Los recientes Juegos Panamericanos Lima 2019 han demostrado, una vez más, que los peruanos podemos hacer las cosas bien cuando nos lo proponemos, cuando trabajamos con ahínco y no nos encerramos en intereses individualistas; es decir, cuando sumamos esfuerzos y cada uno no piensa solamente en sí mismo sino también en el bien común del país. Como se recordará, hasta hace poco muchos afirmaban que no llegaríamos a tener a tiempo toda la infraestructura necesaria para los Panamericanos y que no estábamos en capacidad de organizar la logística para acoger a los más de 6 mil competidores que participarían en este evento deportivo, que es uno de los más importantes del mundo. Sin embargo, concluido el evento, podemos decir que ha sido un éxito, no solo en cuanto a infraestructura, organización y logística, sino también por los logros alcanzados por nuestros deportistas. Once medallas de oro, siete de plata y 21 de bronce han hecho posible que Perú termine en el noveno puesto entre los 41 países participantes. Nunca antes habíamos obtenido tantas medallas en los Panamericanos. Estos triunfos, sumados al segundo lugar que alcanzamos en la Copa América, a los buenos resultados de nuestra selección en la Copa Mundial de Fútbol y al reconocimiento de nuestra hinchada como la “mejor afición del mundo”, se añaden a otros logros, como los que cada año obtiene la gastronomía peruana a nivel internacional, por solo poner un ejemplo más.

La experiencia de nuestros deportistas, nuestros cocineros y muchísimos peruanos nos demuestra que existe un estrecho vínculo entre solidaridad y bien común, honestidad y progreso, esfuerzo y dignidad. Aprendamos de ellos para superar esas mezquinas tensiones entre intereses económicos e ideológicos, esas “pechadas” que impiden el diálogo, esas feas trampas que terminan siendo descubiertas, esa violencia que solo empeora las cosas. En este mes de Arequipa, pongamos primero a Arequipa y al Perú, sabiendo que si nuestra región va adelante, también irá adelante el país y todos creceremos como personas y como sociedad. ¡Sí se puede!