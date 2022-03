“Pobre Castillo, no entiende nada, cada día se parece mas a un bufón”, me decía hace poco una amiga ante el discurso presidencial en Puno, en el que Castillo se refirió a los “pitucos” de Lima versus los “provincianos”, como parte de su ajustado guion marxista inspirado en la contradicción y lucha de clases.

Si bien la política se entiende como una doctrina que se basa en tomar decisiones para satisfacer las necesidades de una sociedad, desde una posición de liderazgo y autoridad, el proceso de comunicación política es el que permite generar los espacios de influencia en todo este proceso; es decir, lograr transmitir ideas e información desde el lugar de mando y, visibilizar, de manera estratégica, los mensajes y narrativas que convenzan a la audiencia. El proceso de comunicación política tiene mucho de emotivo y busca ganarse los corazones y sensaciones de las personas. Pero, no todo es comunicación política “sana”, también existe la comunicación política “oscura”, aquella que busca establecer mecanismos negativos para dañar la imagen de opositores, y “estigmatizar” a fin de “desacreditar”.

La comunicación política que utiliza el presidente Castillo, a través de sus afilados y penosos discursos en plazas públicas (olvidando que debe actuar como estadista y no como candidato), en los cuales genera mensajes contradictorios frente a sus propias aseveraciones previas, y a través de los cuales busca denigrar a quienes se oponen o critican su gestión, victimizándose en lugar de construir y dividiendo a la población en lugar de fomentar consensos y capacidad de reflexión y comunión, no hace más que corroborar el uso de estas herramientas para llevar adelante la denominada “comunicación política negativa”, aquella que no busca puntualmente informar e inspirar a la población, sino enfrentarla para dividirla y procurar vencer.

En momentos de crisis e inestabilidad política como los que vive el Perú, la democracia debe alejarse de los extremos para buscar puntos de entendimiento, razón y acción, concretos. La demagogia populista en la verborrea presidencial, genera falsas promesas que pueden ser populares temporalmente, pero absolutamente difíciles de cumplir. La tensión política que vivimos es un caldo de cultivo tentador para construir demagogia ante las demandas insatisfechas de la población.

Nicolás Maquiavelo sostenía que un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo. Y es probablemente por ello que Castillo se refiere a este, de manera paternalista e indulgente, cada vez que lanza un mensaje de división de clases y de odio en el país. El supremo arte de la guerra es entonces, como decía Sun Tzu, someter al enemigo sin luchar.