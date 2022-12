La industria del entretenimiento local, tras muy duros años de pandemia, tuvo una evidente recuperación durante este 2022 que ya se despide. La crisis sanitaria puso en riesgo el trabajo de miles de peruanos relacionados directa e indirectamente al rubro de la música, teatro, danza, que finalmente tuvieron que reinventarse para regresar a una actividad que forma parte de un importante sector de nuestra economía. Lo más positivo de todo este retorno, y que fue vital para que se cierre el año con buenos auspicios, fue que hubo un público que esperaba expectante volver a asistir a diversos escenarios. Los dos estadios que llenaron en Lima, Bad Bunny, Daddy Yankee y Coldplay fueron la tendencia que reafirmó que ante un par de años de silencio, existía esa necesidad de entretenimiento y diversión que nos dimos cuenta, durante la pandemia, que era necesario para alimentar el espíritu. Pero no solo los conciertos con los artistas internacionales fueron un éxito, también los espectáculos locales en todos los géneros; no exageramos al afirmar que un 90 por ciento de los eventos que se presentaron este año tuvieron éxito de público. El 2023 se presenta con buenos auspicios, pero así como es vital que el tema sanitario se mantenga estable para no reducir aforos o dejar de invertir en proyectos artísticos, es importantísimo que la coyuntura política no nos dé sobresaltos, de lo contrario, todo lo recuperado tras la pandemia volverá a cero. Y ya que hablamos de lo que se necesita para estar a la altura de las principales capitales del mundo, es urgente que se invierta en la construcción de escenarios para conciertos de máximo 10 mil espectadores. Se ha vuelto una costumbre que se adapten y se habiliten terrenos para montar los escenarios de shows, sin las condiciones aparentes, es de urgencia que se tengan locales con todos los requisitos para ofrecer espectáculos de primer nivel. Desde Alejandro Sanz, pasando por Camilo, Romeo Santos, Deff Leppard, Motley Crue, Aurora, LP, son algunos de las atracciones musicales que se anuncian para el año que viene, de la misma forma que artistas locales se esmeran en internacionalizar sus propuestas y poner a la altura sus espectáculos. Así se presenta el nuevo año que se acerca. ¡Qué siga sonando la música!