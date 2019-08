​Sin lugar para la intransigencia

No solo tenemos una crisis política debido a la colisión de poderes, sino que también existe incertidumbre total respecto de quién gobierna y de quién gobernará. A ello se le agrega la desconfianza en los políticos y en las instituciones ante los frecuentes escándalos por corrupción o ineficiencia. Resulta urgente reconstruir credibilidad y autoridad; sin embargo, ello no es fácil cuando impera la percepción de que todo marcha en piloto automático y nadie garantiza nada.

El pueblo al que Martín Vizcarra se dirige como infalible decisor está harto de confrontaciones, pugnas, descalificaciones e intolerancia, a lo que se agregan una enorme corrupción y la desconfianza en instituciones, partidos y políticos. Nadie se salva, menos incluso un Presidente que no gobierna y quiere irse, ni un Congreso impopular por escandaloso e ineficiente.

Si queremos proyectar estabilidad para recuperar inversiones y avanzar hacia el desarrollo, necesitamos reconstruir credibilidad y autoridad. Lo de ahora es un severo retroceso, no un simple bache en el camino.

Basta de amenazas de ida y vuelta de vacancias presidenciales o cierres congresales. No existe lugar para la intransigencia. El pueblo pide soluciones a problemas concretos y lo que tiene es un entrampamiento político que empeora la situación. Ambos poderes debieron ponerse de acuerdo hace tiempo en una agenda mínima para enfrentar la violencia, la economía, el desempleo y la salud; pero se han distraído abordando reformas que -siendo importantes- no se concretan, ni la judicial que está bloqueada ni la política que -ya aprobada por el Parlamento- todavía no se promulga.

Hacer política significa solucionar conflictos dentro de las instituciones. Muy bien que se reúnan Vizcarra y Olaechea para buscar una salida más cerca de la racionalidad y más lejos de la terquedad. Lo mejor sería dejar de lado el adelanto de elecciones, y avanzar con una agenda consensuada y un gabinete de unidad nacional, multipartidario, con notables dispuestos a poner el Perú primero.