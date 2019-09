Sin plan B

La declaración que ayer por la tarde dio el premier Salvador del Solar ha dejado en claro que el presidente Martín Vizcarra no tenía un plan B en caso el Congreso mandara al archivo su insólita propuesta de adelanto de elecciones, tal como sucedió horas antes en la Comisión de Constitución. Con las palabras del jefe del gabinete se hizo evidente que se quedaron sin reacción, sin saber qué hacer, que fueron madrugados, que entraron en un juego del que no saben cómo salir.

Eso deafirmar que “el Gobierno no seva aquedarde brazos cruzados”, pero no decir quévaahacer,y deapelar a la vigilancia o alpatriotismo, quetácitamente esunllamado a las movilizacionescallejeras, no es algopropio de un Ejecutivo serioque deberíatenermuyclaro hacia dóndellevalosdestinos de un país de31millones de habitantescon serias dificultades y que, antetodo, debió hacerunmejortrabajopolítico para noirse de cara y hacertremendo papelón.

Desde uninicio, el presidenteVizcarra,sus ministros y sus asesores debieronentender que lalegitimidad y lainstitucionalidadde un país están enlasleyes y en las urnas, y no en lasencuestas ni en lacalle, por más bulla quehagan. Gusteo no, el Congresohaactuadodentro delalegalidad y hadejado fuera de juegoa un Poder Ejecutivo queal menos hasta la tarde deayer, ya juzgar por la triste exposición de premier DelSolar, se ha quedadoenel aire.

En circunstancias normales, el Presidente deberíaencontrar unarespuesta aesta crisis en su equipoministerial que, enteoría, en este casoestuvodeacuerdo con lapropuesta de adelantarlaselecciones lanzada el 28 de julio último. Es loque nosdijeron,¿no? Sinembargo, con un gabinete tannovato enpolítica, y con un ministro de Justicia y Derechos Humanos como VicenteZeballos, es pocoloque sepuede esperar. El Perú está en ascuas.

El ciudadano Martín Vizcarradebióvalorar elinmenso honor yelprivilegioque lascircunstancias –y sus llamadastelefónicas desde Canadá adiversos políticos– le dieron deservir al país desde laPresidencia de la República para desde ahítrabajar por losperuanos, especialmente los más pobres, en lugar demeterse en problemasabsolutamente evitables que han llevado a que hoyvivamos en medio de un marde incertidumbre.