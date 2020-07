En sus mensajes al país de los dos años anteriores, el presidente Martín Vizcarra se esforzó por hacer grandes y altisonantes anuncios que en la práctica tuvieron una relevancia relativa. En 2018 fue la reforma política y judicial que no ha logrado aterrizar del todo, y el año pasado el jefe del Estado remató su discurso ofreciendo su salida del cargo y la convocatoria a elecciones generales en 2020. Nada de eso pasó, salvo el dudoso cierre del Congreso en setiembre, que llevó a elegir a uno peor.

El sábado último, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció desde Chimbote que la exposición del mandatario girará sobre tres ejes: lucha contra la pandemia, reactivación de la economía y elecciones libres en 2021. Eso está muy bien. Ninguno de esos tópicos puede ser dejado de lado. Sin embargo, es muy importante que el jefe del Estado nos hable con mucha sinceridad, y no con frases motivacionales, ni cifras irreales.

Lo señalo porque a lo largo de estos meses, los peruanos hemos venido recibiendo información oficial sobre la magnitud de la tragedia que vivimos, que ha estado más que alejada de la realidad. El “subregistro –o “maquillaje” para algunos– del número de contagiados y de fallecidos es escandaloso. Se ha tenido que producir un cambio de gabinete para que el Poder Ejecutivo se ponga en modo “sinceridad”, a pesar que por medio hay vidas humanas y familias sumidas en el pesar.

Si trasladamos al terreno de la economía esa poca seriedad en las sumas y restas respecto a contagiados y fallecidos, tenemos derecho a dudar sobre la magnitud que nos deja esta emergencia que ha generado desempleo e incremento de la pobreza. Es por eso que el presidente Vizcarra tiene que ser muy directo y sincero sobre cómo entra al último año de su mandato y cómo va a dejar al país a quien lo releve el 28 de julio del 2021, día en que celebremos nuestros 200 años.

El presidente Vizcarra está de salida y de poco o nada sirven el aplauso fácil y lo que le digan las encuestas. Que se preocupe de eso si es que piensa postular en el 2026, pero no ahora que nos encontramos en el hoyo por una pandemia que no hemos sabido afrontar y que ha desnudado nuestras falencias y debilidades estructurales. Es el momento de la sinceridad y también del mea culpa por los muertos, por los contagiados, por la economía y por no ser francos desde el inicio.