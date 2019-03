"Solo bastará con que nos liberen las manos"

La lucha contra la desigualdad que afecta a las mujeres es para que ellas no sigan viviendo en una sociedad del miedo, del temor. ¿Cuántos de nosotros, los hombres, pensamos al salir de nuestras casas que podemos ser agredidos sexualmente? Es verdad que no podemos negar que han habido avances, como el reconocimiento de derechos para la mujer que hasta solo unos años eran impensables, como el derecho al voto o el de acceder a cargos públicos. Sin embargo, a pesar de ello, hay una larga agenda pendiente…

Estoy seguro de que esta batalla la ganarán las jóvenes, porque su mirada es más igualitaria, porque ellas están más convencidas de sus derechos y libertades. Lo he visto en sus rostros, en sus palabras y cuando se sorprenden del patrón en el que los mayores vivimos. La juventud será el gran acelerador del cambio.

Hace muchos años, una mujer de temple me hizo un pedido. Nosotras no gozamos de igualdad -me dijo- no solo porque la sociedad nos obliga a luchar con las manos atadas, sino porque aún estando así nos agreden y nos violentan. Si algún día, nieto mío, llegas a algún cargo público -me habló con voz inolvidable-, prométeme que harás todo lo que puedas para que nos liberen las manos, porque en esta lucha solo bastará con que liberen las manos de las mujeres.