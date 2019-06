Solo midieron fuerzas

El ejercicio político probó ser una herramienta eficiente para superar un serio problema que en los días previos se veía en curso de colisión de serias consecuencias para la estabilidad del país. Aun a pesar de que no haya sido precisamente la cordura el incentivo principal para resolver la cuestión de confianza sino los intereses de ambos. Por algo se dice que la política es siempre el arte de lo posible.

El presidente Vizcarra había agitado todo al anunciar su decisión de plantear la cuestión de confianza y el ministro Del Solar le había quitado la espoleta a la granada con una carta cargada de acusaciones y advertencias que anunciaban una verdadera tormenta por su lenguaje, plazos y las condiciones irreales. Siempre resulta aquello de identificar un enemigo, culparlo de una situación indeseable y aglutinar a la gente alrededor. Las encuestas hace tiempo señalan que el Congreso, y el fujimorismo en particular, representan aquello que no se quiere que sea el Congreso. Cierto o no, eso es lo que se percibe y es lo que cuenta y el Gobierno fue eficiente en eso, pese a los cuestionamientos constitucionales a sus propuestas.

Al final entendieron que no les convenía llevar las cosas a un punto de no retorno. El Gobierno no podía darse el lujo de paralizar el país a mitad de año y durante varios meses a la espera de saber quiénes reemplazarían a los actuales parlamentarios, por ejemplo, y arriesgar las perspectivas de crecimiento tan comprometidas ya. El fujimorismo, por su parte, dejaba una vez la sensación de que está en el Congreso para defenderse y defender a aquellos que le resultan útiles.

Una segunda conclusión es que aun sin saber con seguridad si el Gobierno estaba dispuesto o no a llevarnos a un escenario tan volátil, logró otra vez rayarle la cancha al fujimorismo, marcarle la agenda y ponerle ciertos límites para su desempeño parlamentario.

Venezuela. Aunque las restricciones a la migración de venezolanos parecieran traslucir la intención de congraciarse con la tribuna, es necesario conocer las razones técnicas de las medidas anunciadas y recordar que el Gobierno tiene el derecho y la obligación de comunicar adecuadamente las razones que justifican una decisión de esa naturaleza.