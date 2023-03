Luego de los últimos escándalos, la losa que cargaba en sus espaldas el Congreso se convirtió ahora en un fardo de hormigón. Lo del oneroso buffet, las alfombras y las playas de estacionamiento para el personal ya fueron el colmo. La percepción es que los parlamentarios no acompañan el sacrificio de la gente en estos momentos de crisis y que no les importan sus representados. Debe ser por ello que 9 de cada 10 peruanos desaprueba al Legislativo (ojo que en el sur el 95% lo rechaza), según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Esto explica algo fundamental: la ciudadanía es un juez implacable. Hoy más que nunca los políticos deben comprender que la población es la que otorga los premios y los castigos.

Esto genera que los dos poderes del Estado sean en estos momentos instituciones débiles. Y encima no han podido neutralizar las sendas crisis que afrontan a horario corrido. Dicen que en política es peor ocultar errores que hacerlos. Los últimos acontecimientos en el Perú han demostrado ello. La han embarrado tratando de minimizar y justificar sus miserias. Hasta han hecho lo posible para que otros sucesos reciban la luz de los focos y desviar las miradas hacia ellos, pero no han tenido el efecto deseado.

Más de uno se ha tratado de defender arremetiendo contra sus ocasionales enemigos. Lo hicieron para sentirse más limpios y no para terminar con lo nocivo y construir algo mejor.

Y no se quieren ir. Se resisten a adelantar las elecciones generales. Ya parece un capricho. Y ya se sabe, “el caprichoso obedece a la ley del sentido propio y no al de todos”. Está claro que en el Legislativo no actúan como se debe sino como les conviene. No hay proyectos, solo se acomodan para durar hasta el 2026 como sea.