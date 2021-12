El papelón visto el miércoles último, en que el gobierno con el presidente Pedro Castillo a la cabeza convocó a la prensa para que sea testigo de la expulsión de 41 venezolanos que ingresaron irregularmente al país, “acto” que tuvo que ser suspendido por falta de coordinación con las autoridades de la dictadura chavista, es un ejemplo más de la improvisación de este régimen a cargo de un personaje que nunca paso de sindicalista y agitador callejero.

Lo más absurdo de todo es que al no poder ser echados del país, los venezolanos que fueron sacados de sus casas por la policía para la “ceremonia” de expulsión montada para subir los bonos del mandatario, tuvieron que ser dejados en libertad porque no tenían mayores deudas con la justicia peruana, salvo una falta administrativa. Hasta ahora no se ve a los izquierdistas “defensores de derechos humanos” reclamando por este atropello a lo migrantes. ¿Dirán algo?

En verdad, qué más se puede esperar de un gobierno que tiene en Transportes y Comunicaciones a un ministro que sueña con traerse abajo los avances en la reforma del transporte para que las calles y carreteras sigan tomadas por combis y colectivos piratas, y que ha llenado el sector con una manga de impresentables y buenos para nada. Hasta nombró a una mujer acusada de robar pasta de dientes y panes de molde en locales comerciales. De terror.

Es el gobierno que puso en Educación a un sindicalista radical –felizmente ya censurado– dedicado a tumbarse la reforma universitaria para resucitar a las universidades chicha, y que era un abanderado de dejar de lado las evaluaciones docentes para que hasta los profesores más incapaces sigan en las aulas cobrando dinero de ese “pueblo” al que estafan por carecer de las calificaciones mínimas para dedicarse a formar a los futuros ciudadanos.

Lamentablemente, estamos en manos del gobierno de un agitador callejero, un personaje que solo aspiraba a tener su sindicato propio, un improvisado sin el más elemental conocimiento de cómo funcionan las cosas en un país que trata de ser serio, que además, en la mayoría de casos, nombra ministros y funcionarios que están peor que él. Una lástima haber llegado de esta manera a los 200 años de nuestro nacimiento como país. Ni en la peor pesadilla.