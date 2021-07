Estamos a pocos días de cumplir 200 años como República y a partir del 28 de julio el Perú nos exige ponernos del lado correcto de la historia, el lado de la oposición. Oponernos a una organización criminal camuflada de partido político significa hacerles frente sin miedo ni vacilaciones. Significa no pactar bajo la mesa, no dar tregua, ni cogobernar con ellos.

En mi tiempo como congresista he demostrado que se puede hacer mucho en pocos meses, sin dejar de ser consecuente con la defensa de la libertad y democracia que nuestro país reclama en su bicentenario. No es momento de despedidas dramáticas, porque el trabajo político no ha terminado. Vladimir Cerrón y sus dinámicos no pueden permanecer mucho tiempo en Palacio de Gobierno. Ellos nunca han jugado limpio, ni respetado la democracia, pero les demostraremos que serán derrotados en el marco de nuestra Constitución.

Encuentro gran alivio y respaldo en la mayoría de peruanos que rechazan la idea de una Asamblea Constituyente, de aquellos que ya no confían en esa izquierda contrabandista que guarda silencio ante las dictaduras como Cuba o Venezuela. Contrabandistas porque quieren traer por lo bajo un modelo que ha generado hambre y miseria en todo el mundo: el comunismo.

Somos libres, seámoslo siempre. Somos la oposición que no se somete a cambio de una cuota de poder. Si creían que con el fin de la segunda vuelta acababa todo, se equivocan, esto recién empieza.