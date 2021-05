Ni un día le duraron los modales democráticos al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pues a las pocas horas de su compromiso y juramento por el respeto a la legalidad y el Estado de derecho, el país conoció a través de un audio difundido por Willax Televisión, la verdadera entraña totalitaria y extremista de quienes integran esta agrupación que se define como marxista leninista y que es prima hermana de Sendero Luminoso.

Fue el congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien a través de un audio que él mismo ha reconocido, admite que si llegan al poder no lo dejarán y además trae por los suelos toda la agenda de la izquierda “progre” que en las últimas semanas se ha subido al carro del profesor no por ingenuidad, pues ellos saben muy bien quién es esta gente, sino por una cuota de poder que no lograron en las urnas el 11 de abril último.

No olvidemos que ayer el Poder Judicial inició un nuevo juicio oral contra Bermejo por el delito de terrorismo, por presuntos nexos con los Quispe Palomino en el VRAEM. Sí, los que emboscan y asesinan militares y policías. Así que no vengan a decir ahora que no sabían qué clase de elemento es este que fue reclutado por Perú Libre para ser postulante al Congreso. Es por eso que a nadie debería sorprender lo mencionado en el referido audio.

Además, lo dicho por Bermejo en esas frases de la vergüenza y la infamia, es lo mismo que ha asegurado el dueño del partido, Vladimir Cerrón, en más de una oportunidad, en el sentido de que la izquierda debe ganar el poder para quedarse en él. Queda claro que ese es el objetivo de esta agrupación que está lanzando a un débil y manipulable Pedro Castillo a la Presidencia del Perú en uno de los momentos más críticos de nuestra historia.

Sería iluso pensar que el papelito firmado el lunes último por Castillo, va a ser el salvoconducto del Perú para no caer en una eterna dictadura. Además, qué se puede esperar de un eventual gobierno de alguien que quiere reclutar como premier a Ricardo Belmont, uno de los peores alcaldes que ha tenido Lima que promovía el no uso de mascarillas en los momentos más duros de la pandemia y que tiene públicas posturas machistas, misóginas y racistas.