Durante mis años como estudiante en la PUCP enfrenté duramente a izquierdistas y caviares en cada proceso electoral universitario. En los últimos ciclos de mi carrera fui elegido consejero de la Facultad de Ciencias Sociales. La facultad organizó un desfile por las Interfacultades con la temática “Soy de Sociales, ¿y qué?” y cada autoridad debía participar con una pancarta. Imaginen mi sorpresa cuando los organizadores me recibieron con la pancarta: “Soy de derecha, ¿y qué?”. Quizás pensaron que no desfilaría o que me avergonzaría, pero marché orgulloso por toda la universidad con el cartel que ellos me habían hecho.

Durante años la estrategia de la izquierda ha sido golpear a quienes pensamos diferente y estereotipar negativamente a la derecha para ganar por walkover en la política nacional, generando miedo, difamando y atacando han logrado que todos los políticos se ubiquen en el “centro” y teman a la izquierda, que aprovechó el vacío para hacerse de los gremios, medios de comunicación, universidades, municipalidades y gobiernos regionales. Si te oponías o pensabas diferente no tardaban en llamarte “facho”, “candidato de los ricos” o más recientemente DBA. Pero una democracia sólida no puede funcionar con una izquierda poderosa, un centro sometido y una derecha inexistente. Por eso llegó la hora de decirle a estos señores que nació una nueva derecha, que no va a cometer el error de someterse a su agenda y a sus intereses. Una derecha hija de las reformas estructurales de los años 90 y de la Constitución de 1993, que vivió la derrota de Sendero y la caída del Muro de Berlín. Una generación que no se basa en los apellidos o en los clubes para tener un espacio, sino que logra ser reconocida por su mérito, esfuerzo y trabajo. Un gran grupo de peruanos que vive de su trabajo y emprendimiento, sin depender de partidos u organizaciones criminales. Un movimiento capaz de enfrentarlos en cada espacio, en cada elección y sin miedo a decirles: Soy de derecha, ¿y qué?