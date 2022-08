El presidente Pedro Castillo se ha desgañitado prometiendo que colaborará con la justicia, que no tiene nada que ocultar y que acudirá a todas las instancias para responder lo que ha hecho, sin embargo, una vez más sus actos no han guardado fidelidad con sus palabras. Prefirió guardar silencio ante las preguntas de la Fiscalía sobre presuntos casos de corrupción que degradan su Gobierno. ¿No quiso responder o no pudo?

Es muy grave que no se conduzca con la transparencia que tanto prometió en su campaña electoral. Quedarse mudo ante las preguntas del Ministerio Público solo demuestra que no tiene interés en esclarecer los episodios de corrupción que lo tienen sitiado. Muchos peruanos nos preguntamos, no sin inquietud , cuánto esperaremos para que el jefe de Estado dé respuestas a la justicia tal como lo anuncia a los cuatro vientos en todos los foros. Esperemos que entienda que sus actos, que interesan y afectan a millones de peruanos, deben ser expuestos en las instancias que se requieran.

Tampoco realiza declaraciones importantes cuando enfrenta a la prensa, todo es lugar común y demagogia. En lo que sí es elocuente es en sus “puntos de vista” contra los periodistas. Ayer les dijo a los hombres de prensa: “Estoy seguro que a ustedes les pagan para preguntarme”. Esta fue otra clara agresión contra los medios que demuestra poca tolerancia a la libertad de expresión.