Es la segunda novela que escribió Alfredo Bryce Echenique, se relata la pasión según Pedro Balbuena, que fue “Tantas veces Pedro”, personaje delirante y protagónico del relato. El título de la novela calza perfectamente con el personaje político de la tragicomedia nacional por su reiterada postura grandilocuente y fatua, al señalar que liquidara al Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y que no cree en el Poder Judicial por no ser expresión del mandato popular. Entre otras elucubraciones delirantes, espeta, refiriéndose a las cajas de ahorro y crédito: “te quitan tu casa, te quitan tu carro, te quitan tu título de propiedad”, para luego, un “converso” Pedro, proclamar que no hará lo que piensa.

Otra vez Pedro, ya no el personaje literario de Bryce, sino el personaje bíblico que negó a Jesús después de haberle prometido que no lo haría, toma posesión del candidato de Perú Libre, pues es evidente que Pedro, el político de marras, también termina negando a su mentor y guía tantas veces como puede y las circunstancias se le exigen, esta vez no por salvar su vida, sino por el apetito de no ganarse el rechazo de la gente.

Aquí me detengo, para realizar un deslinde con tan desafortunadas expresiones estigmatizadoras del candidato respecto a las cajas de ahorro y crédito, que son entidades microfinancieras que nacen al interior del país para democratizar el crédito y profundizar la inclusión financiera. Gracias a estas entidades, los pobres tienen acceso a servicios financieros, sobre todo en una sociedad con graves fracturas sociales y económicas.

Los que han sostenido y servido de colchón a la economía son los emprendedores, los micro y pequeños empresarios y los trabajadores por cuenta propia, es decir, “el verdadero milagro de la economía”. Ellos han tenido un gran apoyo en las cajas de ahorro y crédito. Han sido la herramienta más eficaz de su redención.

En el Perú el año 2019 se incorporó como política de estado la inclusión financiera, y eso pasa por fortalecer el sector microfinanciero, por una regulación adecuada, por un entorno propicio, especialmente en circunstancias particularmente difíciles como la que estamos viviendo. Gobernar es construir, no destruir.