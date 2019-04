Temperatura del norte

Conforme se vaya alejando el calor, la gente podrá calentarse. Sin el sol del verano ya es posible elevar la temperatura de otros asuntos en el norte. Dos años semiparalizados son razones suficientes para que autoridades, instituciones y ciudadanía estén rumiando una arremetida contra el gobierno central para arrancarle decisiones ante las paseadas y peloteo que les caracteriza. Las últimas reuniones del colectivo convocado por la Cámara de Comercio de Piura no solo contienen números y descripciones descarnadas de la realidad regional, también se escuchan voces que reclaman dejar las buenas formas. Pocas veces se ha conseguido tanto consenso y unidad alrededor de las demandas para romper esta inercia que no solo es del Ejecutivo, la inversión de responsabilidad local y regional también evidencia ineficiencia. No todo se le puede culpar al gobierno del señor Vizcarra, pero esta semana debe ser emplazado a responder en un Consejo de Ministros Descentralizado en Piura ante el triste panorama de abandono. El arzobispo exige un enfoque humano, en la salud y la educación postergadas, la Cámara de Comercio quiere números que devuelvan a la región su ritmo de crecimiento, los colegios profesionales demandan calidad técnica en obras y no improvisaciones para soluciones temporales. Y así un largo etcétera según la larga lista de instituciones que esta semana pedirán con un documento gestos del Ejecutivo para instalar mesas de trabajo que aseguren que los acuerdos no sean nuevas paseadas del este centralismo asfixiante. A los alcaldes y al gobernador regional les corresponde, por mandato popular democrático, encabezar esta cruzada a los niveles de extorsión y violencia a los que se ven obligadas otras regiones cuando solo encuentran indiferencia.