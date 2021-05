Hoy se cumplen 41 años del inicio de una tragedia para el Perú: la irrupción de Sendero Luminoso en su demencial intento de tomar el poder por la vía de las armas. En Chuschi, Ayacucho, el 17 de mayo de 1980, comenzó un espiral de violencia jamás visto en nuestro país ni en la mayoría de ellos. Fue el inicio de una masacre sistemática contra millones de ciudadanos, especialmente los peruanos más pobres, que eran a quienes decían representar y defender.

Estos criminales, con el carnicero Abimael Guzmán a la cabeza, fueron derrotados y sus cabecillas tuvieron que ir a parar a la cárcel o murieron bajo las legítimas armas del Estado, disparadas como parte de su misión de defender a los ciudadanos. Que hubo algunos excesos en la lucha contra el terrorismo, es verdad, y para eso estuvieron los jueces y fiscales. Su labor fue sancionar a los malos elementos que delinquieron y se ganaron el repudio de todos los peruanos.

Hoy el terrorismo vencido en el campo militar ha cambiado de estrategia por órdenes directas de Guzmán, dadas desde su jaula. Su intento de conquista del poder ya no es mediante el coche bomba, la toma de poblados para asesinar con machetes a niños y ancianos, ni el comando de aniquilamiento. Hoy busca su objetivo a través de la vía “política”, para lo cual se vale de grupos de fachada como el Movadef o el Sutep-Conare, este último muy vinculado a Pedro Castillo.

Veamos quiénes rodean al profesor chotano. Hay varios implicados con bandas subversivas. Esta semana un congresista electo de Perú Libre comenzará a ser juzgado por terrorismo. El exlegislador de Frente Amplio, Hernando Cevallos, flamante asesor en tema de salud del candidato marxista leninista, es quien años atrás dijo que el sanguinario senderista Osmán Morote, preso desde 1988, podría laborar en el sector público. Así estamos.

El terrorismo del siglo XXI no debe vencer al Perú. La demencia senderista no lo hizo por las armas, y tampoco debería hacerlo hoy a través del voto de quienes fueron sus víctimas: todos los peruanos. Sobrevivientes de masacres o atentados, o hijos y nietos de los que padecieron la insania senderista, deberían ser los primeros en rechazar a quienes tengan nexos con asesinos o sean al menos tibios con ellos. El país no merece caer en sus manos manchadas de sangre.